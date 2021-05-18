Нацбанк, Visa та Mastercard домовилися про зниження міжбанківської комісії

Національний банк України з міжнародними платіжними системами Visa та Mastercard підписали меморандум, який сприятиме посиленню конкуренції на платіжному ринку України та зниженню ставок внутрішньодержавних міжбанківських комісій (інтерчейндж).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Документ підписали заступник голови Національного банку Олексій Шабан, регіональний президент компанії Visa у регіоні Центральна Європа, Близький Схід та Африка Ендрю Торре та старший керуючий радник з регуляторних питань компанії Mastercard у Європі Крістоф Баерт. Меморандум є відкритим для приєднання будь-яких інших платіжних систем та учасників ринку.

"Зважаючи на стратегічну важливість для України подальшого розвитку безготівкової економіки, та, зокрема, поширення безготівкових платежів, був узгоджений підхід щодо поступового зниження граничного розміру ставок внутрішньодержавних міжбанківських комісій (інтерчейндж). Досягнутий компроміс ми вважаємо збалансованим і виваженим. Таке рішення сприятиме зниженню вартості безготівкових операцій та захисту інтересів українців – користувачів платіжних карток, а також – розвитку конкуренції та розширенню можливостей для появи на платіжному ринку нових інструментів безготівкових розрахунків», - зауважив Шабан.

Зазначається, що для цього компанії Visa та Mastercard звернулися до Антимонопольного комітету України із заявою щодо надання дозволу на узгоджені дії. Після отримання такого дозволу вони розпочнуть поступове зниження граничних розмірів ставок комісії інтерчейндж, зокрема комісії мають становити: з 1 липня 2021 року не більше 1,2%, з 1 липня 2022 року не більше 1,0% та з 1 липня 2023 року – не більше 0,9%.

Національний банк неодноразово наголошував на необхідності збереження виключно ринкових підходів до регулювання платіжного ринку. Адже це дає можливість фінансовій індустрії забезпечувати подальше зростання безготівкових платежів, скорочення частки тіньової економіки та зростання надходжень до державного бюджету в результаті цифровізації платежів.

"Компанія Mastercard протягом останніх років знижувала розмір комісій інтерчейндж на українському ринку, і ми підтримали ініціативу банківського сектору щодо їх подальшого зниження. Запропонований меморандум щодо поетапного ринкового зниження рівня комісій інтерчейндж покликаний забезпечити розвиток безготівкових розрахунків в Україні та відповідає принципам ринкової економіки, що є в інтересах всіх учасників ринку. Ми сподіваємось на оперативний розгляд звернення Антимонопольним комітетом України та позитивне рішення, що дозволить знизити комісії інтерчейндж в Україні вже з липня цього року" – наголосила генеральний директор Mastercard в Україні та Молдові Інга Андреєва.

"Компанія Visa в усьому світі підтримує ринковий підхід до регулювання комісії інтерчейндж. Ми впевнені, що саме еволюційне зниження ставки, що його передбачає меморандум, – найкраща запорука ефективного розвитку безготівкових платежів", – підкреслила старший віцепрезидент, регіональний директор компанії Visa в Україні, Грузії, країнах СНД та Південно-Східної Європи Віра Платонова.

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Як повідомлялося, інтерчейндж – комісійна винагорода за кожну операцію з використанням платіжної картки, здійснену прямо або опосередковано (через третю особу) між банком-еквайром та банком – емітентом такої картки. Інтерчейндж є складовою комісії за послуги еквайрингу. Комісія за послуги еквайрингу сплачується банку-еквайру за кожну операцію, здійснену на його обладнанні при оплаті товарів і послуг за допомогою платіжних карток.