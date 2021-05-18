На виплату «карантинних» уже спрямували мільярд гривень

Вже 1 млрд грн було направлено на виплату 8-ми тис. гри державної допомоги фізичним особам – підприємцям (ФОП) та найманим працівникам, діяльність яких була призупинена через посилення карантинних обмежень у “червоних зонах”.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Станом на 17 травня вже 1 млрд грн було направлено на виплату державної допомоги 125-ти тисячам найманих працівників та підприємців, діяльність яких була призупинена через посилення карантинних обмежень. Зокрема, виплати вже отримали 75 856 найманих працівників та 49 144 ФОПи. У регіональному розрізі найбільше виплат вже отримали підприємці та наймані працівники у Києві (понад 206 млн грн), Львівській (майже 107 млн грн) та Харківській (90 млн грн) областях.

“Вже понад мільярд гривень державної допомоги отримали підприємці та наймані працівники, які постраждали через посилення карантинних обмежень. Виплати продовжуються, програма підтримки буде доступна впродовж 2021 року для всіх областей, які потрапляють до “червоної” зони. Закликаємо бізнес, який постраждав, реєструватися і отримувати цю допомогу”, - закликам міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

Як повідомлялося, з 30 березня парламент ухвалив в цілому законопроєкт №5300 про допомогу ФОПам та найманим працівникам, які призупинили діяльність через локдаун. Президент України Володимир Зеленський підписав закон і 9 квітня він набув чинності.