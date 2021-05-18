Споживачам повернули понад 7 мільйонів за неякісні товари та послуги

До Держпродспоживслужби з початку року надійшло 13,4 тисяч пропозицій, заяв та скарг від споживачів, що на 3 тис. більше, ніж за аналогічний період торік. За неякісні товари та послуги споживачам повернули 7,22 млн грн (за минулий аналогічний період – лише 4,76 млн грн).

Як передає Укрінформ, про це поінформувала голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька, підбиваючи підсумки роботи нової команди за шість місяців, повідомляє пресслужба Держпродспоживслужби.

Зазначається, що близько половини з усіх звернень стосувалися якості надання послуг. На другому місці – звернення щодо якості непродовольчих товарів. На третьому – звернення щодо придбання товарів через інтернет. Інші звернення стосувалися якості продовольчих товарів.

За підсумками звернень споживачів було перевірено 2,929 тис. підприємств та виявлено 821 порушень. З усіх звернень, що надійшли до Держпродспоживслужби за цей час, задоволено 7,035 тис. За минулий аналогічний період таких звернень було 5,034 тис.

«Споживачі активно захищають свої права за допомогою Держпродспоживслужби. Для того, щоб українцям було простіше та зручніше звертатися до нас, ми розробили чат-бот у соціальній мережі Telegram @derzhspozhivsluzhba_bot, який вже близько місяця працює у тестовому режимі», - додала голова відомства.

За її словами, одним із пріоритетів Держпродспоживслужби є захист громадян. З тим, щоб на прилавки і в магазини потрапляла тільки якісна і безпечна продукція. А споживачі отримували лише якісні послуги.