Світові експерти схвально оцінили роботу Южно-Української АЕС

Всесвітня асоціація операторів, що експлуатують атомні станції (ВАО АЕС), провела перевірку на Южно-Українській АЕС та високо оцінила її діяльність.

Про це пресслужба станції з посиланням на представницю ВАО АЕС на ЮУАЕС Наталію Буханько, передає Укрінформ.

«Для Южно-Української АЕС за усіма критеріями досягнуто першу - вищу - межу. Це найкращі результати діяльності станції. У порівнянні з попередніми роками вони істотно поліпшились і продовжують удосконалюватися. Зважаючи на це, висока оцінка діяльності ЮУАЕС членами експертно-аналітичної групи була підтримана одностайно», - сказала вона.

Діяльність АЕС оцінювалась за 13 критеріями, які враховували виконання атомною станцією членських зобов'язань. Зокрема, експерти звернули увагу і на те, що на ЮУАЕС не трапилося жодних подій, які мали б рівень «значний» або «такі, що вимагають уваги». А це, своєю чергою, демонструє стабільну роботу АЕС.

Залежно від категоризації, буде встановлено відповідний рівень адресної підтримки ЮУАЕС з боку Всесвітньої асоціації операторів, що експлуатують атомні станції, додала Буханько.

ВАО АЕС об'єднує всіх операторів атомних електростанцій світу і сприяє обміну досвідом експлуатації між усіма її членами для досягнення найвищого рівня безпеки та надійності. Членство у ВАО АЕС здійснюється через регіональні центри в Атланті, Парижі, Токіо та Москві.