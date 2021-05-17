В Україні модернізують п’ять двигунів на найбільшому підземному газосховищі Європи

Оператор газосховищ розпочинає реалізацію проєкту вартістю понад 80 млн грн з переобладнання п’яти газотурбінних двигунів для Більче-Волицько-Угерського ПСГ, що триватиме до кінця поточного року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Укртрансгазу.

"Модернізація дасть змогу зменшити витрати паливного газу під час експлуатації ПСГ на 20%, підвищить економічність та ефективність роботи найбільшого газосховища Європи. Потужність нових двигунів є аналогічною існуючим та становить 6,3 МВт. Та на відміну від наявного обладнання газосховищ ККД нових газотурбінних двигунів є більшим", - зазначили в компанії.

Модернізацію двигунів для компресорному цеху №4 дотискувальної компресорної станції (ДКС) «Більче-Волиця» здійснюватиме українська компанія «Мотор Січ», яка є безпосереднім виробником нового обладнання. Проект є частиною реконструкції дотискувальної компресорної станції та входить до Програми розвитку українських газосховищ 2021‒2030 рр.

«Реконструкція обладнання в рамках цього проекту є стратегічно важливою для Оператора газосховищ України. По-перше, модернізована ДКС, окрім іншого, забезпечить довгострокове функціонування Угерського покладу XVI горизонту. А він є вкрай важливим для загальної ефективності усіх ПСГ країни, зокрема в режимі відбору газу. По-друге, під час модернізації за однакових пропозицій ми віддаємо перевагу українським виробникам. Тому можливість реалізувати такий масштабний проєкт саме з допомогою української "Мотор Січі" є особливо важливою та цінною для нас», ‒ зазначив Сергій Перелома, т.в.о. генерального директора Укртрансгазу.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 1 квітня 2021 року запас природного газу у підземних газосховищах становив 15,82 млрд куб. м. Це на 1% перевищує показники минулого року та є найвищим рівнем заповненості українських ПСГ щонайменше з 2010 року.

Іноземні трейдери станом на 1 квітня зберігали в режимі "Митний склад" 4,98 млрд куб. м газу, із них у short haul режимі накопичено 3,8 млрд куб. м.

Компанії-резиденти станом на 1 квітня зберігали в режимі "Митний склад" 0,55 млрд куб. м, із них обсяг газу, закачаного в ПСГ в режимі short haul, дорівнює 0,46 млрд куб. м.