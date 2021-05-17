«Карантинні» 8 тисяч виплатили за третиною заявок від ФОПів – нарада у Зеленського

Виплати державної допомоги в розмірі 8 тисяч гривень ФОПам і працівникам малих підприємств, діяльність яких постраждала від запровадження карантинних обмежень у квітні, здійснені за третиною заявок із загальних 360 тисяч.

Про це йшлося на селекторній нараді під головуванням Президента Володимир Зеленського, повідомляє Укрінформ з посилання на пресслужбу глави держави.

В ОП розповіли, що всього було зареєстровано понад 360 тисяч заявок на отримання допомоги через локдаун, за 120 тисячами з них уже здійснена виплата.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що держава спрямувала підприємцям 1 млрд грн, і найближчим часом буде виплачено ще 400 млн грн.

Як повідомляв Укрінформ, підприємці та наймані працівники, діяльність яких була призупинена на час перебування регіону, в якому вони працюють, у "червоній" зоні, з 19 квітня 2021 року могли поддати заяви на отримання допомоги від держави у сумі 8 тис. грн.

Гарантовані 8 тис. грн можуть отримати наймані працівники юридичних осіб або ФОПів, якщо основний КВЕД на останній день попереднього місяця належить до тих, до яких застосовуються обмеження червоної зони; організація, у якій працює працівник, нарахувала за нього ЄСВ за всі місяці відповідного кварталу; середня заробітна плата найманого працівника не перевищує 30 тис. грн на місяць; найманий працівник не працює за сумісництвом.

ФОПи мають право на отримання 8 тис. грн допомоги, якщо основний КВЕД на останній день попереднього місяця віднесено до тих, до яких застосовуються обмеження червоної зони; зареєстровані понад 3 місяці; сплатили ЄСВ не менш як за 6 місяців у 2020 році; підприємницька діяльність яких не припинена на останній день місяця, який передує місяцю, в якому запроваджені додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи; якщо ФОП не є одночасно найманим працівником.