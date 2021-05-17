Фонд держмайна продав Рава-Руський спиртзавод за ₴31,7 мільйона

ФДМУ продав Рава-Руський спиртзавод за 31,7 млн грн

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба відомства.

Зазначається, що онлайн-аукціон відбувся 14 травня. За право власності на відкритих торгах змагалися двоє учасників, які збільшили ціну зі стартових 27, 72 млн грн до 31,74 млн грн.

Підприємство розташоване в місті Рава-Руська Жовківського району Львівської області; має будівлі, споруди та обладнання для виготовлення спирту.

Читайте також: Майно Мишковицького спиртзаводу продали за 181 мільйон

Як повідомляв Укрінформ, приватизація спиртових активів розпочалася в Україні в жовтні 2020 року. Загалом Фонд держмайна виставить на прозорі аукціони 41 МПД, що входять до держпідприємства «Укрспирт», та ще 37 об’єктів концерну «Укрспирт». За результатами 2020-2021 років до державного бюджету має надійти більше 1 млрд грн від приватизації спиртових активів.