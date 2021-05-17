Укрпошта починає процес придбання банку

Укрпошта починає процес придбання банку

Укрінформ
Національний поштовий оператор АТ "Укрпошта" розпочинає процес придбання банку.

Як передає Укрінформ, про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський у Фейсбуці.

"До цієї новини ми йшли довгі 4 роки. І ось, коли рішення (нехай і компромісне) затверджено всіма поважними сторонами, Укрпошта починає процес придбання банку", - написав Смілянський.

Він додав, що компанія оголошує тендер на оцінювача, який допоможе компанії з придбання банку. За словами Смілянського, Укрпошта планує купити невеликий банк без відділень або з малою мережею і без портфеля проблемних активів.

"Зараз є 2-3 таких, з якими ми і почнемо переговори. Маю велику надію закрити операцію протягом наступних 5-6 місяців", - зазначив директор Укрпошти.

Як повідомляв Укрінформ, 19 травня 2020 року Верховна Рада підтримала законопроєкт №2788-д «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо фінансових послуг у

галузі поштового зв’язку» в першому читанні.

Документ пропонує запровадити систему поштових рахунків, ввести термін «поштовий рахунок», визначає перелік фінансових послуг, які зможе надавати національний оператор поштового зв’язку АТ «Укрпошта», серед яких: відкриття та ведення поштових рахунків, проведення розрахункових банківських операцій, випуск та обслуговування платіжних карток, залучення коштів фізичних та юридичних осіб.

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Національний банк виступає проти ухвалення в цілому цього законопроєкту і створення державного «поштового» банку, вказуючи на наявність в Україні чотирьох великих держбанків, сумарна частка яких після націоналізації ПриватБанку перевищила 50% ринку. В НБУ вважають, що розширення статусу Укрпошти – це крок до збільшення монополії держави у фінансовому секторі.

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