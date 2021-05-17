Національний поштовий оператор АТ "Укрпошта" розпочинає процес придбання банку.

Як передає Укрінформ, про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський у Фейсбуці.

"До цієї новини ми йшли довгі 4 роки. І ось, коли рішення (нехай і компромісне) затверджено всіма поважними сторонами, Укрпошта починає процес придбання банку", - написав Смілянський.

Він додав, що компанія оголошує тендер на оцінювача, який допоможе компанії з придбання банку. За словами Смілянського, Укрпошта планує купити невеликий банк без відділень або з малою мережею і без портфеля проблемних активів.

"Зараз є 2-3 таких, з якими ми і почнемо переговори. Маю велику надію закрити операцію протягом наступних 5-6 місяців", - зазначив директор Укрпошти.

Як повідомляв Укрінформ, 19 травня 2020 року Верховна Рада підтримала законопроєкт №2788-д «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо фінансових послуг у

галузі поштового зв’язку» в першому читанні.

Документ пропонує запровадити систему поштових рахунків, ввести термін «поштовий рахунок», визначає перелік фінансових послуг, які зможе надавати національний оператор поштового зв’язку АТ «Укрпошта», серед яких: відкриття та ведення поштових рахунків, проведення розрахункових банківських операцій, випуск та обслуговування платіжних карток, залучення коштів фізичних та юридичних осіб.

Національний банк виступає проти ухвалення в цілому цього законопроєкту і створення державного «поштового» банку, вказуючи на наявність в Україні чотирьох великих держбанків, сумарна частка яких після націоналізації ПриватБанку перевищила 50% ринку. В НБУ вважають, що розширення статусу Укрпошти – це крок до збільшення монополії держави у фінансовому секторі.