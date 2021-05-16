Серед бакалійних товарів за рік подешевшало лише пшоно — Держстат

Серед бакалійних товарів з квітня 2020 року по квітень 2021 року подешевшало лише пшоно: на 16,0%, до 18,42 грн за кг.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба статистики.

З квітня 2020 року гречана крупа подорожчала на 15,8% і у квітні 2021 року в середньому по країні продавалася по 41,02 грн за кг; рис за цей період виріс в ціні на 13,7% (до 26,61 грн за кг) ; манна крупа — на 28,9% (до 17,65 грн за кг); ячна — на 31,2% (до 15,13 грн за кг). Із круп порівняно з квітнем 2020 року подешевшало лише пшоно: на 16,0% (до 18,42 грн за кг).

Ціна хлібу пшеничного з борошна вищого ґатунку у квітні 2021 року в середньому по країні становила 29,51 грн за 1 кг (на 20,9% більше, ніж роком раніше); хліба пшеничного з борошна першого ґатунку — 23,50 грн за 1 кг (на 18,3% більше); хліба житнього та житньо-пшеничного — 24,48 грн за 1 кг (на 16,7% більше); батона — 16,11 грн за 0,5 кг (на 15,6% більше).

Макаронні вироби з м’яких сортів пшениці за вказаний період подорожчали на 23,4% (до 23,25 грн за кг у квітні 2021 року); борошно пшеничне – на 24,9% (до 14,49 грн за кг); цукор – на 68,1% (до 25,63 грн за кг), соняшникова олія – на 68,8% (до 58,05 грн за 1 л).

Як повідомляв Укрінформ, споживчі ціни у квітні 2021 року проти березня 2021 року збільшилися на 0,7%; проти квітня 2020 року – на 8,4%, проти грудня 2020 року – на 4,8%. За січень-квітень 2021 року порівняно з аналогічним періодом минулого року споживча інфляція становила 7,6%. Базова інфляція у минулому місяці порівняно із березнем 2021 року становила 0,7%, з початку року – 3,1%.