За програмою «5-7-9» залучили понад 40 мільярдів на розвиток бізнесу — Шмигаль

За програмою «5-7-9» залучили понад 40 мільярдів на розвиток бізнесу — Шмигаль

Укрінформ
За програмою пільгових кредитів «5-7-9» вже залучено понад 40 млрд грн на розвиток малого та середнього бізнесу (МСБ).

Як передає Укрінформ, про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Фейсбуці, підбиваючи підсумки тижня. 

"Вже понад 15 тисяч бізнесів скористалися програмою пільгових кредитів «5-7-9», а загальний об’єм виданих позик становить більш як 40 млрд грн. Вперше МСБ отримав доступ до такого дешевого ресурсу для підтримки та розвитку власної справи. Понад 1 млрд грн вже виплатила держава людям та бізнесу, який перебував у «червоних карантинних зонах», - написав Шмигаль.

Крім того, цього тижня уряд затвердив розширення держпідтримки для тваринництва та переробки сільгосппродукції. Шмигаль нагадав, що у 2021 році на програму передбачено 1,15 млрд грн. Зокрема, передбачена дотація за наявні бджолосім’ї; відшкодування вартості племінних тварин, бджолиних пакетів; відшкодування вартості будівництва тваринницьких ферм, спеціальна бюджетна дотація за утримання поголів’я корів, кіз, овець.

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"Уряд пропонує нові справедливі зміни до Податкового кодексу. Новації стосуватимуться великого та експортно орієнтованого бізнесу. Це дозволить додатково залучити в бюджет щорічно приблизно 60 млрд грн. Ми також закриваємо прогалини, які існували в податковому кодексі та дозволяли не платити податки в Україні тим компаніям, які тут працюють", - зазначив Прем'єр-міністр.

Цього тижня уряд створив Бюро економічної безпеки - новий аналітичний орган, який замінить податкову міліцію. Очікується, що бюро покладе кінець силовому тиску на бізнес та запровадить новий аналітичний підхід до розслідування фінансово-економічних злочинів.

Україна та Франція підписали 4 угоди на 1,3 млрд євро. Серед проєктів: постачання електровозів, автодрабин для роботи на висотних будівлях, покращення водопостачання та якості питної води в Луганській області та Києві. При цьому всі проєкти передбачають локалізацію на українських підприємствах від 30% та вище.

Також Шмигаль відмітив початок будівництва заводу з виробництва лиж у Вінниці. Заплановані інвестиції перевищують 2,5 млрд грн.

Серед новин держкомпаній Прем'єр-міністр відзначив оголошення Ощадбанком виплати 833 млн грн дивідендів до держбюджету за 2020 рік - це найбільша сума дивідендів, яку Ощадбанк сплатить державі з моменту свого заснування.

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Очільник уряду зазначив, що Укрзалізниця у квітні отримала 35 млн грн прибутку, що є першим позитивним фінансовим результатом компанії за останній рік. "Це демонструє позитивні тенденції як в управлінні компанією, так і у відновленні економічної активності", - прокоментував Шмигаль.

За словами Прем'єра, Укрпошта оголосила тендер на будівництво автоматизованого сортувального центру в Київській області, очікувана вартість проєкту — 50 млн доларів. За кілька років компанія планує мати 6-7 таких центрів.

Як повідомлялося, бізнес-клієнти АТ "Ощадбанк" із початку 2021 року отримали за партнерськими програмами понад 200 кредитів на загальну суму 250 млн грн, і порівняно з аналогічним періодом минулого року обсяг кредитів збільшився майже вдвічі.

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