За програмою «5-7-9» залучили понад 40 мільярдів на розвиток бізнесу — Шмигаль

За програмою пільгових кредитів «5-7-9» вже залучено понад 40 млрд грн на розвиток малого та середнього бізнесу (МСБ).

Як передає Укрінформ, про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Фейсбуці, підбиваючи підсумки тижня.

"Вже понад 15 тисяч бізнесів скористалися програмою пільгових кредитів «5-7-9», а загальний об’єм виданих позик становить більш як 40 млрд грн. Вперше МСБ отримав доступ до такого дешевого ресурсу для підтримки та розвитку власної справи. Понад 1 млрд грн вже виплатила держава людям та бізнесу, який перебував у «червоних карантинних зонах», - написав Шмигаль.

Крім того, цього тижня уряд затвердив розширення держпідтримки для тваринництва та переробки сільгосппродукції. Шмигаль нагадав, що у 2021 році на програму передбачено 1,15 млрд грн. Зокрема, передбачена дотація за наявні бджолосім’ї; відшкодування вартості племінних тварин, бджолиних пакетів; відшкодування вартості будівництва тваринницьких ферм, спеціальна бюджетна дотація за утримання поголів’я корів, кіз, овець.

"Уряд пропонує нові справедливі зміни до Податкового кодексу. Новації стосуватимуться великого та експортно орієнтованого бізнесу. Це дозволить додатково залучити в бюджет щорічно приблизно 60 млрд грн. Ми також закриваємо прогалини, які існували в податковому кодексі та дозволяли не платити податки в Україні тим компаніям, які тут працюють", - зазначив Прем'єр-міністр.

Цього тижня уряд створив Бюро економічної безпеки - новий аналітичний орган, який замінить податкову міліцію. Очікується, що бюро покладе кінець силовому тиску на бізнес та запровадить новий аналітичний підхід до розслідування фінансово-економічних злочинів.

Україна та Франція підписали 4 угоди на 1,3 млрд євро. Серед проєктів: постачання електровозів, автодрабин для роботи на висотних будівлях, покращення водопостачання та якості питної води в Луганській області та Києві. При цьому всі проєкти передбачають локалізацію на українських підприємствах від 30% та вище.

Також Шмигаль відмітив початок будівництва заводу з виробництва лиж у Вінниці. Заплановані інвестиції перевищують 2,5 млрд грн.

Серед новин держкомпаній Прем'єр-міністр відзначив оголошення Ощадбанком виплати 833 млн грн дивідендів до держбюджету за 2020 рік - це найбільша сума дивідендів, яку Ощадбанк сплатить державі з моменту свого заснування.

Очільник уряду зазначив, що Укрзалізниця у квітні отримала 35 млн грн прибутку, що є першим позитивним фінансовим результатом компанії за останній рік. "Це демонструє позитивні тенденції як в управлінні компанією, так і у відновленні економічної активності", - прокоментував Шмигаль.

За словами Прем'єра, Укрпошта оголосила тендер на будівництво автоматизованого сортувального центру в Київській області, очікувана вартість проєкту — 50 млн доларів. За кілька років компанія планує мати 6-7 таких центрів.

Як повідомлялося, бізнес-клієнти АТ "Ощадбанк" із початку 2021 року отримали за партнерськими програмами понад 200 кредитів на загальну суму 250 млн грн, і порівняно з аналогічним періодом минулого року обсяг кредитів збільшився майже вдвічі.