Пасажиропотік український аеропортів скоротився на третину

За січень-квітень 2021 року пасажиропотік через аеропорти України порівняно з аналогічним періодом минулого року скоротився на 33,2%, до 2,70 млн осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Державної авіаційної служби.

Зазначається, що у міжнародному сполученні пасажиропотік українських аеропортів за чотири місяці 2021 року скоротився на 34,2% порівняно з аналогічним періодом 2020 року і становив 2,39 млн осіб.

Згідно з даними Державіаслужби, обсяги пасажирських перевезень українських авіакомпаній у січні-квітні 2021 року скоротились на 16,2% та становили 1,63 млн осіб, у тому числі в міжнародному напрямку – на 15,2%, до 1,48 млн осіб.

Як повідомляв Укрінформ, за січень-березень 2021 року пасажиропотік через аеропорти України у порівнянні з аналогічним періодом минулого року скоротилися на 54,3%, до 1,84 млн осіб.

У березні 2020 року Україна тимчасово зупинила в рамках карантинних заходів через пандемію COVID-19 авіасполучення. Із 5 червня минулого року в Україні відновили внутрішнє авіасполучення і з 15 червня – міжнародне.