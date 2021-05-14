Зеленський на п'ять років продовжив дію мита на експорт брухту чорних металів

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо продовження дії експортного мита на брухт чорних металів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє сайт глави держави.

14 травня Президент підписав Закон «Про внесення зміни до розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку» № 1419-ІХ, який парламент ухвалив 27 квітня 2021 року.

Цей документ продовжує на п'ять років - до 15 вересня 2026 року - термін дії ставки вивізного (експортного) мита 58 євро за тонну на відходи та брухт чорних металів.

«Таким чином створюються умови для недопущення дефіциту брухту чорних металів в Україні, що сприятиме безперебійній роботі вітчизняної металургійної промисловості, збереженню робочих місць та збільшенню податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів», - йдеться у повідомленні.

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Крім того, зазначається, що цей документ сприятиме зниженню викидів парникових газів в атмосферу, що відповідає намірам України приєднатися до Європейського зеленого курсу, адже кожна тонна повторно використаного металобрухту економить 1,5 т CO 2 , 1,4 т залізної руди та 740 кг вугілля. Переробка брухту на сталь потребує лише 1/3 затрат енергії у порівнянні з виробництвом сталі з первинної сировини.

Закон набирає чинності на наступний день після опублікування.

Фото: ОП