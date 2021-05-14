Україна має велике поле для розширення економічної співпраці зі США – Маркарова

Україна має велике поле для розширення економічної співпраці з США в енергетичній сфері, агробізнесі, забезпеченні безпеки ланцюгів постачань та інноваціях.

Про це заявила посол України в США Оксана Маркарова під час онлайн-включення в ходу круглого стола в Укрінформі на тему: «Закон про інвестнянь: проєкти на перший мільярд», повідомляє кореспондент агентства.

Посол наголосила на необхідності постійно працювати над покращенням інвестиційного та бізнес-клімату в Україні. Водночас, на її думку, паралельно з цим слід втілювати такі ініціативи, як закон про інвестиційні стимули, оскільки це не тільки може збільшити інвестиції в українську економіку, а й залучити інвесторів, які готові долучатися до зміни бізнес-середовища в Україні.

У цьому контексті вона відзначила важливість розширення співпраці із Сполученими Штатами як із стратегічним партнером у багатьох сферах - від політичної та безпекової до бізнесової.

«Це країна, з якою ми можемо суттєво збільшити як товарообіг і торгівлю, як експорт наших товарів до США, так і, безумовно, інвестиції американських компаній в Україну. США дуже чітко зацікавлені в підприємствах і бізнесах, які стосуються енергетичного сектора, агробізнесу, а також багатьох інших. Також хотіла б звернути увагу на особливий фокус цієї адміністрації на питаннях, які стосуються клімату, зелених інвестицій, так званого sustainable business. Тому, мені здається, в України тут надзвичайно велике поле для співпраці (з США - ред.)», - сказала Маркарова.

Вона також звернула увагу на таку стратегічну ініціативу США, як забезпечення безпеки ланцюгів постачань і висловила думку, що потенціал України дозволяє залучити американські компанії, які шукають можливість розмістити свої виробництва чи отримувати послуги в дружніх для США країнах.

Окрім того, Маркарова відзначила, що фокус України на діджиталізацію та інновації у різних сферах «точно знаходить відгук у стратегічних пріритетах США».

«Посольство України в США бачить свою роль у тому, щоб донести до більшості інвесторів, що саме зараз час ще раз подивитися на Україну, розширюватися в Україні тим компаніям, які вже знаходяться тут, і тим компаніям, які вже давно думають, але поки що не зважилися і не розпочали інвестувати в Україну. Для цього разом з UkraineInvest ми готові дуже аективно працювати і над вирішенням проблемних питань тих інвесторів, які вже працюють в Україні, і над залученням нових», - запевнила посол.

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Як повідомлялося, з моменту набуття чинності Законом України «Про державну підтримку інвестиційних проєктів із значними інвестиціями» 13 лютого UkraineInvest отримано понад 15 запитів від потенційних інвесторів щодо можливості надання державної підтримки їхнім інвестиційним проєктам. Потенційний обсяг інвестицій у такі проєкти становить понад 1 млрд доларів США.