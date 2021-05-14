Закон про інвестнянь створює новий підхід до держпідтримки інвестицій - Немчінов

Закон про інвестнянь створює новий для України підхід до державної підтримки інвестицій та надає додатковий імпульс вітчизняним і міжнародним інвесторам вкладати кошти в країну.

На цьому міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов наголосив під час засідання круглого столу на тему: "Закон про інвестнянь: проєкти на перший мільярд" в Укрінформі.

“Реалізація положень цього закону надасть додатково імпульс для українських та міжнародних інвесторів та сприятиме інтеграції України до глобальних ланцюгів постачання. Найголовніше, що цей закон створює новий для України підхід до державної підтримки інвестицій. Зокрема, через запровадження системи податкових та митних пільг, земельних та інфраструктурних стимулів обсягом до 30% планового обсягу значних інвестицій за інвестиційним проєктом. Скористатися перевагами закону зможуть як іноземні, так і українські інвестори”, - сказав Немчінов.

За його словами, можливі сфери застосування закону демонструють його фокусування на широкому спектрі ринкових відносин, а не тільки в окремих секторах економіки. Це переробна промисловість у всіх сегментах ринку, видобуток корисних копалин, транспорт, складське господарство, логістика, поштова, кур'єрська діяльність, освіта і наука, науково-технічна діяльність, галузі охорони здоров'я, мистецтва, культури, спорту, туризму та курортно-рекреаційної діяльності.

Немінов зазначив, що влада робить усе можливе, аби заохотити тих, хто вже успішно працює в Україні, бути готовими інвестувати більше та докласти максимум зусиль, щоб зробити Україну привабливою та гостинною для майбутніх інвесторів і нового бізнесу.

“Уряд визначив UkraineInvest здійснювати супровід проєктів зі значними інвестиціями, які мають намір отримати державну підтримку. UkraineInvest допомагатиме інвесторам у процесі підготовки та подання заявки, комунікації з органами державної влади та місцевого самоврядування. Вже майже 5 років UkraineInvest допомагає у побудові діалогу високого рівня для іноземних інвесторів за участю іноземних держав та успішно надає підтримку у реалізації значущих інвестиційних проєктів України”, - нагадав він.

Міністр також зазначив, що уряд зі свого боку втілює у життя ініціативи, спрямовані на розвиток України, перетворення її на інвестиційно привабливу державу. Зокрема, найбільшими досягненнями 2020 року він вважає реформу системи з приватизації державного майна, обігу сільськогосподарських земель, прозорих аукціонів із приватизації державного майна, прозорий продаж дозволів на користування надрами, перші значні концесійні угоди, початок масштабної диджиталізації масштабних послуг та ухвалення закону про внутрішній водний транспорт.

Як повідомлялося, з моменту набуття чинності Законом «Про державну підтримку інвестиційних проєктів із значними інвестиціями» 13 лютого UkraineInvest отримано понад 15 запитів від потенційних інвесторів щодо можливості надання державної підтримки їхнім інвестиційним проєктам. Потенційний обсяг інвестицій у такі проєкти становить понад 1 млрд доларів США.