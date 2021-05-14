Шмигаль та посли G7 обговорили ситуацію з Нафтогазом

Уряд незмінно налаштований на продовження реалізації реформи корпоративного управління та інших ключових для України реформ, заявляє Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Як передає Укрінформ з посиланням на Урядовий портал, про це Шмигаль сказав під час зустрічі з послами країн Групи семи та Представництва ЄС в Україні.

Він зауважив, що Україна за допомогою міжнародних партнерів має гарну можливість реалізувати реформу корпоративного управління за найвищими стандартами.

«Разом із країнами Групи семи і міжнародними фінансовими партнерами ми маємо шанс розпочати нову сторінку у впровадженні реформи корпоративного управління на головних стратегічних компаніях України», — відзначив Шмигаль.

За словами Прем’єр-міністра, одним із перших кроків для перезапуску реформи корпоративного управління має стати відновлення роботи номінаційного комітету.

«Було б добре бачити комітет, який би став не тільки інструментом відбору якісних кандидатів для наглядових рад, але й майданчиком для обговорення проблемних питань, які у нас виникають у багатьох компаніях», — сказав очільник уряду.

Шмигаль запропонував голові Представництва ЄС в Україні Матті Маасікасу долучити до роботи номінаційного комітету представників Європейського Союзу.

Також Прем’єр-міністр зауважив, що 13 травня відбулася зустріч представників уряду й Офісу Президента з членами наглядової ради НАК «Нафтогаз України».

За словами Шмигаля, держава готова підписати контракти з членами наглядової ради на той самий термін, що й із генеральним директором.

Членам наглядової ради НАК «Нафтогаз України» надійшла пропозиція від акціонера залишитися на рік.

"За цей час ми проведемо прозорий і публічний відбір кандидатів до нової наглядової ради, а вже після цього конкурс на нового СЕО компанії. Уряд готовий зробити кроки на зустріч заради того, щоб забезпечити стабільність компанії в цей перехідний період", — підкреслив Прем’єр-міністр.

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Також Шмигаль відзначив, що на зустрічі з членами наглядової ради НАК «Нафтогаз України» була обговорена можливість приєднання до ради представника США.

Він додав, що уряд сподіватиметься на позитивне рішення наглядової ради.

Як повідомлялося, уряд 28 квітня звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», призначивши новим головою правління компанії Юрія Вітренка. Коболєв заявив, що про свою відставку дізнався з повідомлень ЗМІ.

Компанія «Нафтогаз України» назвала рішення уряду про звільнення Коболєва з посади голови правління НАК юридичною маніпуляцією.

Уряд закликав наглядову раду Нафтогазу продовжити виконувати обов’язки до завершення конкурсу на посади нових членів. Незалежні члени наглядової ради не пристали на пропозицію Кабміну залишитися працювати до обрання нового складу.

3 травня 2021 року незалежні члени наглядової ради НАК «Нафтогаз України» у своєму листі до Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля заявили, що призначення Юрія Вітренка на посаду голови правління НАК відбувалося за наявності в останнього ознак конфлікту інтересів.

Посли країн «Великої сімки» закликали Кабінет Міністрів швидко досягнути узгодженого рішення з чинною наглядовою радою НАК «Нафтогаз України» задля незалежного виконання її обов’язків.

Фото: kmu.gov.ua