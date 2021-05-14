Разумков підписав закон про впровадження механізмів забезпечення громадян житлом

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон №5308 "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом".

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані в картці закону.

Згідно з текстом пояснювальної записки, метою закону є створення необхідних умов для належної реалізації ініційованої Президентом Володимиром Зеленським програми "Доступна іпотека". Доцільність приєднання Державної іпотечної установи (ДІУ) до ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія" пояснюється тим, що це дозволить концентрувати фінансові ресурси для впровадження ефективних та єдиних фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом та забезпечить функціонування ринку іпотечного кредитування.

Крім цього, закон пропонує викласти в новій редакції статтю 30 Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", передбачивши, що Міністерство фінансів має здійснити випуски облігацій внутрішньої державної позики з подальшим придбанням у державну власність в обмін на такі облігації акцій додаткової емісії ПрАТ "Укрфінжитло". Так, це дозволить забезпечити громадян України житлом та врегулювати питання діяльності ПрАТ "Укрфінжитло" у зв’язку з приєднанням до нього Державної іпотечної установи.

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Також документ передбачає збільшення планового показника державних внутрішніх запозичень на 20 мільярдів гривень, визначає у цій сумі плановий показник придбання цінних паперів за загальним фондом державного бюджету та збільшує граничний обсяг державного боргу на 20 млрд гривень.

Згідно із законом, в короткостроковій перспективі може бути надано близько 8 тисяч іпотечних кредитів для придбання житла та придбано 12 тисяч квартир для подальшої передачі їх у фінансовий лізинг.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада України ухвалила відповідний закон 29 квітня 2021 року.