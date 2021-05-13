Таскомбанк супроводжував публічний випуск облігацій ТОВ «Тас-Логістік»

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку зареєструвала результати публічного випуску облігацій ТОВ «ТАС-Логістік» серій А та В. Загальний обсяг залучених коштів компанією 103 млн грн.

У квітні 2021 року ТОВ «ТАС-ЛОГІСТІК» зареєструвало у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) підсумки публічного випуску облігацій серій А та В номінальною вартістю 50 млн грн кожна.

Андеррайтером випуску традиційно виступив ТАСКОМБАНК. Компанія залучила 103 млн грн за розміщення облігацій серій А, В. Отриманні кошти ТОВ «ТАС-ЛОГІСТІК» спрямує на купівлю залізничних вагонів для розширення власного парку та здійснення перевезень вантажів замовників залізничним транспортом.

Наразі у первинному розміщенні знаходяться облігації з публічною пропозицією серії С та D загальною номінальною вартістю 100 млн грн. Публічна пропозиція діє до 21 вересня 2021 року.

Відповідно до проспектів, термін обігу всіх випусків – 5 років. За облігаціями передбачена щорічна оферта - можливість дострокового викупу. Номінальна ставка на перший рік обігу облігацій встановлена у розмірі 16,5% річних із щорічним переглядом на рівні не менше 1/2 облікової ставки НБУ та не більше трикратної облікової ставки Національного банку України, що діє на дату встановлення нової відсоткової ставки.

Також нагадуємо, що в обігу перебувають облігації ТАСКОМБАНКУ серій F, G, I та J загальним обсягом 400 млн грн. Облігації серії G, I, J стали першими в історії України облігаціями, що були випущені за правилами, адаптованим до стандартів ЄС, наразі доступні для придбання на вторинному ринку - як біржовому, так і позабіржовому. За даними фондової біржі ПФТС, облігації ТАСКОМБАНКУ є найбільш ліквідними корпоративними облігаціями. ТАСКОМБАНК, як емітент, сьогодні має можливість укладати угоди зі своїми облігаціями на біржі безпосередньо, що забезпечує високу швидкість укладання угод і розміщення коштів інвестора. Цей інструмент передбачає конкурентні умови прибутковості порівняно з депозитами відсотками на термін від 1 дня до 1 року.

ТОВ «ТАС-ЛОГІСТІК» було засновано у 2008 році. Основний напрямок діяльності компанії – надання власних вагонів у користування іншим операторам на умовах оренди. З 2014 року компанія володіла парком з 297 вагонів-хоперів для зерна, які здавала в оренду. У 2017-2019 роках компанія придбала 1 200 залізничних вагонів у найбільших українських заводів: ПрАТ «Дніпровагонмаш» (входить до компаній Групи «ТАС») і ПрАТ «Крюківський вагонобудівний завод». Нині парк компанії налічує понад 1 500 вагонів-зерновозів і 160 піввагонів, що дозволяє посісти одну з провідних позицій серед власників такого рухомого складу на українській залізниці.

АТ «ТАСКОМБАНК». Ліцензія НБУ №84 від 25.10.2011

Фото з відкритих джерел і ТАСКОМБАНК