Фонд держмайна виставив на продаж Караванський спиртзавод

Онлайн-аукціон з приватизації окремого майна Караванського місця провадження діяльності (МПД) та зберігання спирту ДП «Укрспирт» відбудеться 7 червня; стартова ціна об'єкта - 23,1 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Фонду державного майна.

Зазначається, що прийом заявок на участь в аукціоні триватиме до 6 червня 2021 року.

За інформацією пресслужби, підприємство було засноване ще в 1837 році, а чергова модернізація відбулася в 2019 році.

Активи МПД зосереджені в двох селищах на Харківщині: Караван та Барчани. Перелік майна, що буде виставлене на онлайн-аукціон, складається з 668 найменувань. Це - будівлі та споруди загальною площею 11,09 тис. кв. метрів (адміністративний корпус, виробничі корпуси, склади, майстерні, вуглекислотний цех, спиртосховища та зерносховища), обладнання, рухоме та інше майно. Загальна площа земельних ділянок – 78,5 га.

Об'єкт приватизації має всі необхідні комунікації: водопостачання, електропостачання, каналізацію та під'їзні шляхи.

Детальніше про Караванське МПД та зберігання спирту можна дізнатися за посиланням.

Як повідомляв Укрінформ, демонополізація спиртової галузі розпочалася в Україні в 2020 році.

Загалом на приватизацію Фонд держмайна виставить 41 МПД, що входять до держпідприємства «Укрспирт», та ще 37 об’єктів, об'єднаних у концерн «Укрспирт». Очікується, що за результатами 2020-2021 років до державного бюджету від приватизації спиртових активів надійдуть понад 2 млрд грн.