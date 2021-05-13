Франція підпише з Україною чотири угоди на €1,3 мільярда

Франція підпише з Україною чотири стратегічні міжурядові угоди на загальну суму 1,3 млрд євро.

Як передає Укрінформ, про це в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" заявив міністр економіки, фінансів та відновлення Франції Брюно Ле Мер.

«Під час мого візиту (до Києва – ред.) Франція підпише з Україною чотири стратегічні міжурядові угоди на загальну суму 1,3 мільярда євро. Це дуже показово! І хочу відзначити один ключовий момент: ці проєкти сприятимуть поліпшенню умов життя українців. Ідеться про питну воду, мобільність, безпеку та цивільний захист», - сказав Ле Мер.

За його словами, економічні відносини між Францією та Україною дуже динамічні.

«Я хочу навести вам одну єдину цифру: в 2020 році загальний обсяг торгівлі між Францією і Україною сягнув 1,6 мільярда євро – дуже важлива сума, яка залишається стійкою, незважаючи на кризу, пов'язану з COVID-19. Тепер ми хочемо зміцнити та прискорити економічне співробітництво між нашими двома країнами. Це мета мого візиту до Києва», - додав Ле Мер.

Читайте також: Міністр економіки та фінансів Франції 13 травня приїде до Києва

Як повідомляв Укрінформ, міністр економіки, фінансів та відновлення Франції Брюно Ле Мер 13 травня перебуватиме з візитом у Києві.