Програму підтримки тваринництва доповнили двома напрямами

Уряд ухвалив постанову, яка доповнює держпрограму підтримки тваринництва двома новими напрямами.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що 12 травня на засіданні уряду прийнято постанову, яка розширює та вдосконалює державну підтримку розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції. У 2021 році на програму передбачено 1,15 млрд грн.

«Розвиток тваринництва, збільшення поголів’я ВРХ, в тому числі молочних корів, нарощування сільськогосподарського виробництва та збільшення прибутковості господарств є одним з пріоритетних завдань уряду. Цього року програму з підтримки тваринництва доповнено ще двома напрямами, збільшено розмір бюджетних дотацій та відсоток відшкодування, а також розширено коло отримувачів підтримки», - прокоментував ухвалення постанови міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

Так, до бюджетної програми додано дотації за утримання кіз і овець та за приріст корів. Також збільшено частку відшкодування за такими напрямами: з 50% до 80% – часткове відшкодування вартості племінних тварин, бджіл, генетичного матеріалу; з 30% до 50%, а сільськогосподарським кооперативам до 70% – часткове відшкодування вартості будівництва та/або реконструкції тваринницьких ферм і комплексів; з 30% до 50% – часткове відшкодування вартості об’єктів із зберігання та переробки зерна.

Підкреслюється, що загалом, державна підтримка надаватиметься за шістьма напрямами: спеціальна бюджетна дотація за наявні бджолосім’ї – 240 млн грн; часткове відшкодування вартості племінних тварин, бджолиних пакетів, генетичного матеріалу та ін. – 350 млн грн; часткове відшкодування вартості будівництва та/або реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, рибницьких господарств, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції – 350 млн грн; часткова компенсація вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції за рахунок банківських кредитів – 60 млн грн; спеціальна бюджетна дотація за утримання кіз, козематок, ярок, вівцематок – 50 млн грн; спеціальна бюджетна дотація за приріст поголів’я корів власного відтворення – 100 млн грн.

Як повідомляв Укрінформ, у державному бюджеті на 2021 рік передбачено 4,7 млрд грн на підтримку агропромислового комплексу, на 700 млн грн більше, ніж у 2020 році.