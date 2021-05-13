В Україні торік значно менше підробляли банкноти, ніж в Євросоюзі - Нацбанк

За підсумками 2020 року на 1 млн шт. справжніх банкнот гривні припадало близько 5,5 шт. підроблених банкнот, а за підсумками 2019 року припадало близько 3 шт. Згідно з інформацією Європейського центрального банку, цей показник у країнах Європейського Союзу у 2020 році втричі вищий і становив приблизно 17 шт. банкнот євро.

Як передає Укрінформ, про це свідчить моніторинг стану вилучення з обігу банкнот національної валюти в Україні, повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що відносне збільшення рівня підроблення банкнот гривні у 2020 році сталося через зростання активності зловмисників на тлі збільшення кількості готівки в обігу, що відбулося у зв’язку з поширенням коронавірусу.

Найчастіше у 2020 році підробляли банкноти старого зразка – номіналом 500 гривень зразка 2006 року та 200 гривень зразка 2007 року. Їх кількість становила близько 60% та 29% відповідно від загальної кількості вилучених з обігу підроблених банкнот.

Це пов’язано з тим, що банкноти національної валюти нового покоління (номіналами 20, 50, 100, 200, 500 та 1 000 гривень, які Національний банк увів у обіг у 2015 – 2020 роках) мають посилену систему захисту. Зокрема, для захисту банкнот високих номіналів, які зловмисники найчастіше намагаються підробити, застосовано інноваційні оптично-змінні елементи захисту, які громадянам легко перевірити, а зловмисникам – надзвичайно складно відтворити.

За результатами 2020 року підробки банкнот гривні нового зразка складають лише 4% від загальної кількості підробоквилучених у банківській системі України, а їх якість є досить низькою. Відповідно кількість підроблених банкнот гривні нового зразка на 1 млн шт. справжніх банкнот в обігу у 2020 році становила лише 0,2 шт. Також за підсумками минулого року спостерігалося зменшення кількості підроблених банкнот за номіналами: 100 грн – на 40%; 50 грн – на 32%; 20 грн – на 4,5%; 5 та 10 грн – на 36%.

Серед вилучених з обігу у 2020 році підроблених банкнот іноземної валюти переважали: долари США (86% від загальної кількості всіх вилучених підроблених банкнот іноземної валюти); євро (12%); російські рублі та англійські фунти стерлінгів (2%).

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Найчастіше зловмисники підробляли іноземні банкноти таких номіналів: 100 доларів США (95% від загальної кількості вилучених підроблених доларів США); 50 та 500 євро (30% та 29% від загальної кількості вилучених підроблених євро); 5 000 та 1 000 російських рублів (74% та 26% від загальної кількості вилучених підроблених російських рублів).