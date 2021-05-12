Уряд планує врегулювати порядок створення Фонду розвитку сільських територій

Уряд планує врегулювати порядок створення Фонду розвитку сільських територій

Укрінформ
Кабінет Міністрів на виїзному засіданні 12 травня схвалив проєкт закону «Про внесення змін до пункту 1 розділу II “Прикінцеві положення” Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення».

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроєкту, його метою є врегулювання введення в дію норм закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення» від 31 березня 2020 року в частині створення Фонду розвитку сільських територій. 

Проєктом закону пропонується уточнити послідовність введення в дію норм закону, зокрема, стосовно розроблення та подання на розгляд Верховної Ради проєкту закону про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо створення у складі спеціальних фондів державного та місцевого Фонду розвитку сільських територій, який набирає чинності з 1 січня 2022 року.

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Очікується, що ухвалення проєкту закону сприятиме створенню Фонду розвитку сільських територій, у результаті чого з'являться додаткові фінансові ресурси для здійснення видатків розвитку, створення нових шкіл, лікарень, покращення інфраструктури у сільській місцевості та створення нових робочих місць.

У документі зазначається, що реалізація проєкту закону матиме вплив на інтереси усіх зацікавлених сторін. Сільгоспвиробникам створить умови для наповнення Фонду розвитку сільських територій, що сприятиме впровадженню програм з підтримки започаткування власної справи, розвитку виробництва та збільшення доходів сільгоспвиробників. Для сільського населення ухвалення проєкту закону створить умови для підвищення спроможності територіальних громад у створенні нових шкіл, лікарень, покращенні інфраструктури та створенні нових робочих місць у сільській місцевості.

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Як повідомлялося, очікується, що джерелами формування Фонду розвитку сільських територій передбачаються: спеціальний фонд державного бюджету - 1%; спецфонд бюджету місцевого самоврядування базового рівня – 20% від оренди земельних ділянок державної та комунальної власності; надходження в рамках програм міжнародної технічної допомоги.

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