Уряд планує врегулювати порядок створення Фонду розвитку сільських територій

Кабінет Міністрів на виїзному засіданні 12 травня схвалив проєкт закону «Про внесення змін до пункту 1 розділу II “Прикінцеві положення” Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення».

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроєкту, його метою є врегулювання введення в дію норм закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення» від 31 березня 2020 року в частині створення Фонду розвитку сільських територій.

Проєктом закону пропонується уточнити послідовність введення в дію норм закону, зокрема, стосовно розроблення та подання на розгляд Верховної Ради проєкту закону про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо створення у складі спеціальних фондів державного та місцевого Фонду розвитку сільських територій, який набирає чинності з 1 січня 2022 року.

Очікується, що ухвалення проєкту закону сприятиме створенню Фонду розвитку сільських територій, у результаті чого з'являться додаткові фінансові ресурси для здійснення видатків розвитку, створення нових шкіл, лікарень, покращення інфраструктури у сільській місцевості та створення нових робочих місць.

У документі зазначається, що реалізація проєкту закону матиме вплив на інтереси усіх зацікавлених сторін. Сільгоспвиробникам створить умови для наповнення Фонду розвитку сільських територій, що сприятиме впровадженню програм з підтримки започаткування власної справи, розвитку виробництва та збільшення доходів сільгоспвиробників. Для сільського населення ухвалення проєкту закону створить умови для підвищення спроможності територіальних громад у створенні нових шкіл, лікарень, покращенні інфраструктури та створенні нових робочих місць у сільській місцевості.

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Як повідомлялося, очікується, що джерелами формування Фонду розвитку сільських територій передбачаються: спеціальний фонд державного бюджету - 1%; спецфонд бюджету місцевого самоврядування базового рівня – 20% від оренди земельних ділянок державної та комунальної власності; надходження в рамках програм міжнародної технічної допомоги.