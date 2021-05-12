Суд зобов’язав відомий телеканал вибачитися перед миколаївським бізнесменом

Миколаївський Апеляційний суд зобов’язав телеканал «1+1» спростувати інформацію, яка шкодить честі, гідності та діловій репутації відомого миколаївського бізнесмена.

Про це повідомили у пресслужбі Апеляційного суду, передає Укрінформ.

«Миколаївський Апеляційний суд розглянув апеляційну скаргу представників позивача до Товариства з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія» «Студія 1+1». Йдеться про спростування недостовірної інформації, захист честі, гідності та ділової репутації, відшкодування моральної шкоди», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рішенням даного суду постановлено визнати недостовірною і такою, що порочить честь, гідність та ділову репутацію позивача наступну інформацію, поширену ТОВ «Телерадіокомпанія» «Студія 1+1» на веб-сайті https://1plus1.ua в телевізійному проєкті «Українські сенсації»: «стоїть за рейдерською операцією людина, про яку у Миколаєві або пошепки, або ніяк ……..- (прізвище, ім’я, по батькові позивача)».

Також постановлено зобов'язати «Студію 1+1» спростувати цю інформацію як недостовірну, не пізніше одного місяця з дня набрання постановою суду законної сили, шляхом розміщення спростування в тому ж проєкті на власному веб-сайті з оголошенням вступної та резолютивної частини рішення суду.

Крім того, з відповідача на користь позивача стягнуто 1 грн моральної шкоди та 3170 грн судового збору.

Варто зазначити, що йдеться про сюжет проєкту «Українські сенсації», в якому розповідається, як миколаївський адвокат Андрій Толпекін звернувся до Президента Володимира Зеленського з інформацією по бізнесмену Михайлу Титову під час першого візиту глави держави до Миколаєва.

Як повідомляв Укрінформ, на брифінгу у Миколаєві 4 вересня 2017 року тодішній Генеральний прокурор України Юрій Луценко зазначив, що у відомого підприємця Михайла Титова (знаного як кримінальний авторитет на прізвисько «Мультик») було проведено обшуки. У результаті його та чотирьох поплічників затримали. Їх звинувачували у заволодінні бюджетними коштами, вимаганні, рейдерстві, погрозах вбивством та інших тяжких злочинах.

Луценко також заявив, що члени даного угрупування мали тісні контакти з представниками влади та місцевого самоврядування у Миколаєві.

Дана подія набула широкого резонансу в межах України. Проте згодом нинішній позивач виявився на волі.

6 квітня 2020 року біля бізнес-центру по пр. Центральному у Миколєві у нього стріляли і він отримав важке вогнепальне поранення. Поліція порушила кримінальне провадження.