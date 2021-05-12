Шмигаль анонсував остаточний кінець «маски-шоу» в Україні

Бюро економічної безпеки, яке уряд створить у середу своїм рішенням, буде займатися усіма злочинами в сфері економіки.

Про це Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сказав під час виїзного засідання уряду на Чернігівщині, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Буде створено бюро економічної безпеки, яке отримає статус центрального органу виконавчої влади та буде займатися усіма злочинами в сфері економіки", - сказав Шмигаль.

За його словами, створення бюро — це нова сторінка у відносинах держави та бізнесу.

"Це один з фінальних кроків на шляху ліквідації податкової міліції. Це закінчення часів силового тиску на бізнес, це остаточний кінець “маски-шоу” , це новий аналітичний підхід у сфері розслідування фінансово-економічних злочинів”, - сказав прем'єр.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів під час виїзного засідання у Чернігівській області 12 травня розглядатиме питання щодо утворення Бюро економічної безпеки. Проєкт відповідної постанови є у порядку денному засідання, оприлюдненому на Урядовому порталі.

Прем’єр-міністр перебуває з робочою поїздкою у Чернігівській області. Там глава уряду вже ознайомився з діяльністю чернігівського автозаводу та відвідав кілька медичних закладів у м.Чернігів.