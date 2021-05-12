АМКУ призупинив надходження держдопомоги на будівництво аеродрому в Дніпрі

Антимонопольний комітет України тимчасово припинив державну допомогу, що надається у розмірі 1,5 млрд грн Міністерством інфраструктури України, на проєктування та будівництво аеродрому міжнародного аеропорту «Дніпропетровськ».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Зазначається, що комітет розпочав розгляд справи про державну допомогу для проведення поглибленого аналізу її допустимості для конкуренції та тимчасово припинив державну допомогу Мінінфраструктури до прийняття рішення про її допустимість.

Таке рішення АМКУ прийняв у зв'язку з тим, що Мінінфраструктури, всупереч закону «Про державну допомогу суб’єктам господарювання», у встановлений строк та попри неодноразові нагадування комітету, не повідомило про намір надати аеропорту державну допомогу обсягом 1,5 мільярда гривень.

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Крім цього, у відомства є підстава вважати, що дана фінансова підтримка могла суттєво вплинути на конкуренцію в регіоні, оскільки отримувачі допомоги Державне агентство інфраструктурних проєктів України (Укрінфрапроєкт) , ДП «Фінансування інфраструктурних проектів» та ТОВ «МА «Дніпропетровськ» не обиралися за конкурентною процедурою. Також не можна стверджувати, що надана їм економічна вигода була б доступною за звичайних умов.

Як повідомляв Укрінформ, у березні 2021 року у міжнародному аеропорту в Дніпрі розпочалося будівництво першої черги нового аеродромного комплексу.