Українське автовиробництво за квітень зросло на третину

В Україні впродовж квітня 2021 року було виготовлено 962 автотранспортних засобів, що у 16 разів більше ніж у квітні минулого року та на третину більше ніж у березні 2021 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Асоціація автовиробників України (Укравтопром).

Легкових автомобілів у квітні 2021 року було виготовлено 904 од., проти 59 од. роком раніше. Відносно березня в цьому сегменті автопрому відбулося зростання майже на 36%.

У квітні цього року в Україні було виготовлено 56 автобусів, що на один автобус більше від березневого показника. У квітні 2020 року не було виготовлено жодного автобусу.

Також у квітні, як і у березні 2021 року, було зібрано 2 комерційних авто - обидва на підприємстві «Черкаський автобус» (у квітні 2020 року в Україні не виготовляли комерційні автомобілі). В Укравтопромі нагадують, що АвтоКрАЗ перестав розкривати інформацію про своє виробництво з серпня 2016 року.

Усього за січень-квітень 2021 року в Україні було виготовлено 2791 автотранспортний засіб, що на 96% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Легкових автомобілів було зібрано 2594 шт. (на 110% більше ніж за аналогічний період минулого року), комерційних – 8 шт. (на 33% менше), автобусів – 189 шт. (на 9% більше).

Як повідомляв Укрінформ, у 2020 році було вироблено 4952 одиниць автотранспортних засобів, що на 32% менше, ніж у 2019 році.