Україна нарощує обсяги вантажних перевезень по Дніпру

У січні-квітні по річці Дніпро було перевезено 3,12 млн т вантажів, що на 1,2 млн, ніж за аналогічний період 2020 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДП "Адміністрація морських портів України" (АМПУ).

Зазначається, що за 4 місяці цього року по Дніпру було здійснено 3 465 рейсів, що на 104,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли було здійснено 1 694 рейси.

Найбільше було перевезено будівельних вантажів, обсяги транспортування яких зросли на 126% - до 1,97 млн тонн. На другому місці — зернові вантажі, обсяг перевезення яких знизився порівняно з відповідним показником минулого року на 2% і становив 804,8 тис. тонн.

Крім цього, у січні-квітні на 68,3% зросли обсяги перевезення металу річковим транспортом - до 340 тис. тонн.

Дані про рух суден і перевезення вантажів по річці Дніпро дивіться тут.

Як повідомляв Укрінформ, у січні-березні 2021 року по річці Дніпро було перевезено 1,8 млн тонн вантажів, що на 66%, або на 719,7 тис. тонн більше, ніж за аналогічний період 2020-го.

Фото: Адміністрація морських портів України