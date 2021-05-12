Торгова угода зі США стане ефективним інструментом геоекономіки – Петрашко
Як передає Укрінформ, про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко під час розмови із торговим представником США Кетрін Тай, повідомляє пресслужба Мінекономіки.
“В торговельно-економічних відносинах ми маємо чіткі пріоритети і прозорий план дій. Це, зокрема, усунення перешкод у торгівлі металевими виробами, а також активізація співпраці через укладання двосторонньої преференційної торгової угоди. Для США та України угода стала б ефективним інструментом геоекономіки, забезпечуючи посилення глобальної конкуренції у торгівлі”, - наголосив Петрашко.
Також сторони обговорили такі питання, як захист прав інтелектуальної власності, розвиток законодавства про державні закупівлі, кліматичну трансформацію в торгівлі. Окремою темою розмови було рішення про відкриття публічного доступу до формули вакцини від COVID-19.
“Ми готові вести активний діалог і домовлятись про стратегічне партнерство з американськими виробниками вакцин. Разом з тим, ми маємо забезпечити відповідні потужності для виробництва цих вакцин у нас в країні”, - зазначив міністр.