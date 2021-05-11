Науковці прогнозують зростання врожаю ячменю цьогоріч на 18%

Врожай озимого ячменю у 2021 році зросте на 17,8% порівняно із 2020 роком і перевищить 3,9 млн тонн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інститут аграрної економіки (ІАЕ).

Збільшення валового збору озимого ячменю очікується за рахунок зростання врожайності цієї культури з 33,5 ц/га до 36,6 ц/га, тоді як площі її посіву зростуть цьогоріч лише на 77 тис. га порівняно із минулим роком. Прогнозується також, що це буде найбільший з 2016 року урожай ячменю.

Серед інших культур найбільше зростання врожаю очікується по озимій пшениці (+15,9%), сої (+12,9%), озимому житу (+11,7%) та плодово-ягідним культурам (+10,8%). Серед ярих зернових і зернобобових культур зростання врожаю прогнозується по гороху (+6,0%) та кукурудзі на зерно (+4,4%).

За інформацією науковців ІАЕ, виробництво соняшнику і винограду у 2021 році збільшиться на 8,5%, сорго – на 8,1%, цукрових буряків – на 2,3%. Найменший рівень зростання очікується по гречці (+1,5%), однак виробництво цієї культури, на відміну від більшості інших, суттєво збільшилося торік (на 17,8%).

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При цьому, прогнозують в інституті, зменшиться проти 2020 року виробництво вівса (‑19,5%), проса (‑17,7%), рису (‑8,3%), ріпаку (‑4%), картоплі (‑3,9%) та ярого ячменю (‑1,4%).

Загалом за прогнозом вчених Інституту аграрної економіки, після минулорічного спаду на 12,3% виробництво рослинницької продукції у 2021 році збільшиться на 5,9 % порівняно із 2020 роком.