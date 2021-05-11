На Запорізькій АЕС пройшли випробування енергоблока №1

Фахівці ДП «НАЕК «Енергоатом» та ПрАТ «НЕК «Укренерго» 8 та 9 травня провели на Запорізькій АЕС випробування енергоблока №1 для його виходу на ринок допоміжних послуг (РДП).

Як передає Укрінформ, про це повідомили в пресслужбі Енергоатома.

У компанії пояснили, що досліджувалася можливість надання допоміжних послуг з резерву підтримки частоти (РПЧ) оператору системи передачі в обсягах ±2% (20 МВт).

"Випробування мають підтвердити відповідність першого енергоблока ЗАЕС вимогам Кодексу системи передачі, щоб отримати свідоцтво, яке надасть Енергоатому право вивести енергоблок на Ринок допоміжних послуг (РДП)", - йдеться у повідомленні.

Після обробки результатів проведених випробувань орган з оцінки відповідності підготує технічний звіт про спроможність енергоблока надавати допоміжні послуги.

Наступний етап – отримання енергоблоком №1 ЗАЕС свідоцтва та внесення його до Реєстру постачальників допоміжних послуг.

За інформацією Укренерго, специфікою українських АЕС є те, що вони призначені для роботи в базовому режимі. Вони не здатні швидко змінювати генеруючу потужність на значну величину, тобто не пристосовані для маневрування.

Водночас електрогідравлічна система регулювання турбіни (ЕГСР) на енергоблоці АЕС дозволяє за короткий термін збільшити або зменшити її оберти та змінити генеруючу потужність у межах ±2% (20 МВт) від номінальної (1000 МВт).

Такі зміни безпечні та не суперечать правилам ядерної безпеки та роботи АЕС у цілому, стверджують в Укренерго.

Як повідомлялось, 17-18 квітня 2021 року випробування для сертифікації на надання РПЧ обсягом ±20 МВт вже відбулися на енергоблоку №2 ЗАЕС. Нині завершується обробка отриманих результатів.

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Станом на кінець квітня, у торговій зоні ОЕС України, де працює НАЕК «Енергоатом», сумарний обсяг сертифікованих РПЧ становить ±177 МВт, який можуть надавати 5 електростанцій. Оператор системи передачі (ОСП) купує допоміжні послуги на ринку на конкурентних засадах. Придбання або використання допоміжної послуги може здійснюватися протягом доби, тижня, місяця, кварталу та років.

Забезпечення достатнього рівня резервів в енергосистемі є однією з ключових вимог для інтеграції Об’єднаної енергосистеми України в енергомережу континентальної Європи ENTSO-E.