В Україні подешевшала гречка, дефіциту немає — Мінекономіки

В Україні упродовж квітня середня споживча ціна на крупи гречані знизилась на 0,4% - до 40,06 гривні за кілограм.

Як передає Укрінформ, про це заявили у Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

«Цінова стабілізація була досягнута завдяки запровадженню у 2021 році урядом нового напрямку державної підтримки аграріїв для стимулювання виробництва гречки, що сприятиме покращенню продовольчої безпеки та підвищить доступність цієї продукції для споживачів. Програмою передбачено надання дотацій аграріям у розмірі 3500 грн на 1 га посівів гречки», - йдеться в повідомленні.

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У міністерстві висловили переконання, що це забезпечить стабільний обсяг виробництва гречки, що дорівнює внутрішньому споживанню, та в перспективі – орієнтацію на експорт, а також розвиток суміжних галузей. Орієнтовна площа підтримки по Україні має становити 15 тис. га.

Також Мінекономіки не очікує проблем на ринку гречки через тимчасову відмову Росії експортувати цю продукцію в Україну. Внутрішні потреби у гречці будуть повністю забезпечені.

Зокрема, за розрахунками міністерства, у 2020/2021 маркетинговому році (МР) внутрішня потреба у гречці становить 131 тис. тонн, з них 116 тис. тонн – на харчові потреби. За даними Держстату, у 2020 році обсяг виробництва гречки становив 97,6 тис. тонн. Перехідні залишки гречки на початок поточного МР становили 10 тис. тонн, а на кінець МР прогнозуються в обсязі 20 тис. тонн.

Окрім того, у поточному МР станом на 1 травня 2021 року Україна експортувала 0,6 тис. тонн зерна гречки та імпортувала 31,3 тис. тонн (зокрема, з РФ – 18,9 тис. тонн, Казахстану – 9 тис. тонн, Білорусі – 3,4 тис. тонн). Також було імпортовано майже 19 тис. тонн зерна зернових культур, з яких, за експертними оцінками, гречана крупа становить близько 80%, або 15 тис. тонн.

«Таким чином, станом на 1 травня 2021 року, за експертними підрахунками, імпортовано 46 тис. тонн гречки. Тож підстав для виникнення дефіциту цієї продукції на ринку України немає», - підсумували в Мінекономіки.

Як повідомляв Укрінформ, в Інституті аграрної економіки прогнозують, що валовий збір зернових та зернобобових культур у 2021 році становитиме 70,7 млн тонн, що на 8,8% перевищить показник 2020 року у 65,0 млн тонн.