Україна скоротила експорт зерна і зернобобових

З початку 2020/2021 маркетингового року (1 липня) і по 7 травня Україна експортувала 39,238 млн тонн зернових, зернобобових культур разом з продуктами їх переробки, що на 12,11 млн тонн менше, ніж на цю ж дату торік.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Української зернової асоціації із посиланням на дані Державної митної служби.

В інфографіці до повідомлення зазначається, що пшениці на 7 травня 2021 року експортовано лише 15,143 млн тонн. Це на 4,008 млн тонн менше, ніж на цю дату минулого сезону.

Ячменю експортовано 4, 118 млн тонн (на 598 тис. тонн менше).

Жита продано на експорт 1,7 тис. тонн (на 6,5 тис. тонн менше).

Кукурудзи експортовано 19,358 млн тонн (на 7, 443 млн тонн менше).

Крім того, борошна пшеничного продано на експорт 106 тис. тонн (на 191,1 тис. тонн менше).

Як повідомляв Укрінформ, Мінекономіки 1 липня 2020 року підписало Меморандум про узгодження позицій з учасниками зернового ринку України на новий маркетинговий рік. За результатами підписання Додатка до зернового меморандуму про граничний обсяг експорту у 2020/2021 МР, Україна експортує 17,5 млн тонн пшениці та 1 тис. тонн жита.

Внесені у січні цього року зміни до Додатка до Меморандуму передбачають, що граничний обсяг експорту кукурудзи на 2020/2021 МР становитиме 24 млн тонн. У 2019/2020 МР експорт української кукурудзи, за даними Мінекономіки, сягнув 30,33 млн тонн.

Українська зернова асоціація (УЗА) у лютому 2021 року знизила прогноз експорту зернових і олійних культур на 7,2%, або на 3,9 млн тонн порівняно з жовтневим прогнозом - до близько 50 млн тонн.