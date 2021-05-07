Депутати пропонують виділити ₴800 мільйонів на кисневе обладнання для «ковідних» лікарень

Народні депутати від різних фракцій та депутатських груп Верховної Ради зареєстрували у парламенті законопроєкт № 5460 “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2021 рік” щодо збільшення видатків на закупівлі, проєктування та встановлення кисневих станцій”.

Як передає Укрінформ, про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький у Фейсбуці.

“Ми пропонуємо вже зараз, не вагаючись, розпочати проєктування, закупівлю обладнання та встановлення кисневих станцій. Кошти на цей проєкт – 800 мільйонів гривень (650 мільйонів гривень – обладнання, 150 мільйонів гривень проєктування і монтаж) – пропонуємо перерозподілити з надходжень від імпортного ПДВ”, - зазначив Радуцький.

За його словами, всі “ковідні” лікарні мають отримати повноцінні кисневі станції, адже “пандемія ще вирує”.

“Восени нас чекають нові виклики. Нам потрібно максимально ретельно підготувати лікарні до четвертої хвилі”, - зауважив нардеп.

Згідно з даними на сайті ВР, законопроєкт “Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо збільшення видатків на закупівлі, проєктування та встановлення кисневих станцій” зареєстрований в парламенті 5 квітня 2021 року. Наразі його направлено на розгляд Комітету Верховної Ради з питань бюджету.