Міжнародні резерви України зросли до $28 мільярдів - Нацбанк

Міжнародні резерви України за квітень 2021 року збільшилися на 3,6% - до 28,00 млрд дол. США (в еквіваленті).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Станом на 1 травня 2021 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили 28 000,1 млн дол. США (в еквіваленті). У квітні вони зросли на 3,6% з огляду на валютні надходження на користь уряду та переоцінку фінансових інструментів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загалом динаміку резервів упродовж квітня визначали такі чинники:

по-перше, операції з управління державним боргом. Валютні надходження на користь уряду становили 1 371,4 млн дол. США, зокрема 1 250,0 млн дол. США – від розміщення єврооблігацій (ОЗДП) та 121,4 млн дол. США – від продажу внутрішніх державних облігацій (ОВДП). Водночас загальний обсяг платежів уряду з обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті склав 556,1 млн дол. США (в еквіваленті). З них 391,5 млн дол. США були спрямовані на обслуговування та погашення ОВДП, 78,0 млн дол. США – на обслуговування ОЗДП, решта – на виконання інших зобов’язань держави в іноземній валюті;

по-друге, переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют). У минулому місяці їх вартість зросла на 200,0 млн дол. США (в еквіваленті);

по-третє, операції Національного банку на міжбанківському валютному ринку. Протягом квітня міжбанківський валютний ринок здебільшого перебував у збалансованому стані. Водночас на початку місяця попит на валюту на ринку дещо перевищував пропозицію. Для згладжування надмірних девальваційних коливань Національний банк провів інтервенцію з продажу валюти на суму 50,0 млн дол. США.

У Нацбанку зауважують, що поточний обсяг міжнародних резервів покриває 4,3 місяці майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду й Національного банку.

Як повідомляв Укрінформ, за підсумками 2020 року міжнародні резерви зросли на 15% і станом на 1 січня 2021 року сягнули 29,133 млрд дол. США (в еквіваленті).

Станом на 1 квітня 2021 року міжнародні резерви України становили 27,035 млрд дол. (в еквіваленті), на 5% менше, ніж на початок березня.