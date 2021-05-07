Wizz Air цього літа запустить чотири маршрути зі Львова в Європу

Угорський лоукостер Wizz Air у червні 2021 року запустить чотири маршрути зі Львова в міста Європи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал avianews.com з посиланням на авіакомпанію.

Згідно з повідомленням, 11 червня Wizz Air вийде на лінію Львів - Варшава, 12 червня - на лінію Львів - Неаполь, 13 червня - на маршрути Львів - Познань і Львів - Меммінген.

З оголошених чотирьох маршрутів три є новими для Wizz Air. Польоти зі Львова до Меммінгена лоукостер виконував кілька років тому.

Три напрямки лоукостер буде обслуговувати двічі на тиждень. Винятком стане лінія Львів - Варшава, де частота польотів становитиме три рейси на тиждень.

Залежно від маршруту, мінімальна заявлена ​​ціна авіаквитків стартує від 15-25 євро.

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Як повідомляв Укрінформ, авіакомпанія Lufthansa в квітні 2021 року почала виконувати рейси за маршрутом Франкфурт - Львів - Франкфурт.