Нафта помірно дорожчає після торгів напередодні

Нафта в п'ятницю, 7 травня, помірно зростає в ціні після зниження за підсумками торгів напередодні.

Про це повідомляє сайт Investing.com.

"Ціни на нафту еталонних марок помірно підвищуються в п'ятницю після зниження за підсумками попередніх торгів. Загроза появи нових штамів коронавірусу в Індії затьмарює настрої учасників ринку, однак деяку підтримку котируванням надає ослаблення долара США", - йдеться у повідомленні.

Вартість липневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures на 8:15 за київським часом у п'ятницю становила $68,49 за барель, що на $0,4 (0,59%) вище за ціну на час закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у четвер ці контракти подешевшали на $0,87 (1,3%) - до $68,09 за барель.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на червень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) на цей час становить $65,1 за барель, що на $0,39 (0,6%) вище рівня на час закриття попередньої сесії. У четвер вартість цих контрактів зменшилася на $0,92 (1,4%) - до $64,71 за барель.

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Індекс, який вираховується ICE, що відслідковує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає в п'ятницю 0,09%.