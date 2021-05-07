Іноземні трейдери вчетверо збільшили обсяги зберігання газу в Україні

Станом на 1 травня 2021 року іноземні трейдери зберігають в українських підземних сховищах у режимі «митний склад» 4,6 млрд кубометрів газу. Це майже в 4 рази більше, ніж на цю дату торік. З них у режимі short haul накопичено 3,4 млрд кубометрів газу.

Як передає Укрінформ, про це 7 травня повідомила пресслужба АТ "Укртрансгаз", яке є Оператором газосховищ.

Водночас компанії-резиденти у режимі «митний склад» зберігають 0,54 млрд кубометрів газу, що в 2,2 раза менше, ніж в аналогічний період торік. З них обсяг газу, закачаного до ПСГ в режимі short haul, дорівнює 0,46 млрд кубометрів.

Як повідомляв Укрінформ, «митний склад» – митний режим, що дає змогу клієнту зберігати природний газ в газосховищах України до 1095 днів без сплати митних платежів; short haul - послуга, що дає можливість отримувати знижку на транспортування між визначеними точками входу або виходу на міждержавних з'єднаннях, в тому числі для подальшого зберігання газу в українських ПСГ в режимі «митний склад».

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Лише за минулі півроку Оператор газосховищ уклав угоди про співпрацю зі 111 компаніями з України, країн ЄС, Північної Америки та Азії, що підтверджує інтерес світових трейдерів до ринку зберігання газу в Україні.