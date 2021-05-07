Україна завершила сезон відбору газу зі сховищ

У сезоні 2020/2021 років з українських газосховищ відібрали рекордні за сім років 13,2 млрд кубометрів газу, з них 0,7 млрд кубометрів - у квітні.

Як передає Укрінформ, про це 7 травня повідомила пресслужба АТ "Укртрансгаз", яке є Оператором газосховищ.

"30 квітня завершився один із найдовших сезонів відбору газу з українських ПСГ. Сезон, що тривав рекордні 194 дні, став першим для незалежного Оператора газосховищ після проведення анбандлінгу. Він відзначився найвищими за сім років обсягами

відбору – 13,2 млрд куб. м", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що у квітні 2021 року з українських ПСГ відібрано 0,7 млрд кубометрів газу, що у понад 35 разів більше, ніж за аналогічний період 2020 року.

Станом на 1 травня 2021 року запас природного газу в підземних газосховищах становив 15,1 млрд кубометрів, що на 8,3% менше, ніж на цю дату торік.

«Вперше українські газосховища працювали для забезпечення опалювального сезону не тільки в Україні, а й у країнах ЄС, адже газ у наших підземках зберігали, і продовжують зберігати, десятки компаній-нерезидентів», - зазначив Сергій Перелома, т.в.о. генерального директора Укртрансгазу.

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Успішне проходження сезону Перелома пояснив двома групами факторів.

"З одного боку, сприятлива цінова кон'юнктура, зокрема різниця у цінових котируваннях на газ влітку та взимку, а також вигідні тарифи на зберігання газу в українських ПСГ. З іншого боку, свою ефективність підтвердили нові бізнес-процеси компанії, які ми налаштовували весь минулий рік", - зауважив очільник Укртрансгазу.

За даними Оператора газосховищ, лише за минулі півроку він уклав угоди про співпрацю зі 111 компаніями з України, країн ЄС, Північної Америки та Азії. Це підтверджує високий попит та інтерес світових трейдерів до ринку зберігання газу в Україні, стверджують в Укртрансгазі.

Як повідомляв Укрінформ, план розвитку газосховищ АТ «Укртрансгаз» на 2020-2029 роки передбачає загальний обсяг інвестицій у 13,5 млрд грн (без ПДВ).