Заборгованість перед Нафтогазом за тиждень зменшилася на 1,3%

Заборгованість контрагентів НАК «Нафтогаз України» за природний газ порівняно з минулим тижнем зменшилася на 905 млн грн і станом на 5 травня становить близько 94,1 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Департамент з інтегрованих комунікацій «Нафтогаз України».

«Станом на 5 травня 2021 р. сумарна прострочена заборгованість підприємств ТКЕ та ТЕЦ перед НАК «Нафтогаз України» становить близько 67 млрд грн. В порівнянні з минулим тижнем заборгованість зменшилась на 903 млн грн (1,3%).

Заборгованість регіональних газозбутових підприємств становить близько 23,6 млрд грн. В порівнянні з минулим тижнем заборгованість зменшилась на 1 млн грн.

Заборгованість промислових підприємств за минулий тиждень не змінилась та становить близько 3,5 млрд грн», - йдеться в повідомленні.

Сумарна прострочена заборгованість перед НАК «Нафтогаз України» підприємств ТКЕ та ТЕЦ за природний газ, використаний для виробництва теплової енергії, становить близько 55,5 млрд грн, з них за 2021 р. — 21 млрд грн. За минулий тиждень заборгованість зменшилась на 897 млн грн (1,6%). Найбільша сумарна прострочена заборгованість за використаний газ в цій категорії накопичена у підприємств ТКЕ і ТЕЦ Дніпропетровської (11 млрд грн), Донецької (9,4 млрд грн), Харківської (7,4 млрд грн), Луганської (2,4 млрд грн), Одеської (2,3 млрд грн) областей та м. Києва (5,1 млрд грн).

Сумарна заборгованість за газ підприємств-боржників, що виробляють електроенергію (ТЕЦ) у порівнянні з минулим тижнем зменшилась на 7 млн грн (0,1%) та становить близько 11,5 млрд грн. Найбільша сумарна прострочена заборгованість у: Київтеплоенерго КП ВО Київради (КМДА) (2 888 млн грн), ПрАТ Харківська ТЕЦ-5 (2 109 млн грн), ДП Сєвєродонецька ТЕЦ (1 048 млн грн), ДТЕК Східенерго (707 млн грн), ПРАТ Білоцерківська ТЕЦ (640 млн грн), АТ Херсонська ТЕЦ (605 млн грн) та АТ Дніпровська теплоелектроцентраль (563 млн грн). Загальна заборгованість цих семи підприємств становить близько 73% від сумарної заборгованості.

Із регіональних газопостачальних підприємств, сумарна прострочена заборгованість перед НАК «Нафтогаз України» за природний газ яких становить близько 23,6 млрд грн, найбільшу прострочену заборгованість мають 5 споживачів: ПАТ Донецькоблгаз (2 646 млн грн), ТОВ Одесагаз-Постачання (2 595 млн грн), ТОВ Харківгаз Збут (2 210 млн грн), ТОВ Дніпропетровськгаз Збут (2 045 млн грн) та ТОВ Київоблгаз Збут (1 983 млн грн).

Із промислових підприємств, сумарна прострочена заборгованість перед НАК «Нафтогаз України» за природний газ яких становить близько 3,455 млрд грн, найбільшу заборгованість мають ПАТ Одеський припортовий завод (2 087 млн грн) і ПАТ Лисичанський склозавод "Пролетарій" (833 млн грн).