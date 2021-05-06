Фонд гарантування у квітні продав активи банків на понад ₴35 мільйонів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у квітні 2021 року на 29 успішних аукціонах продав активи банків, що ліквідуються, на суму понад 35 млн гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

Зазначається, що у квітні 2021 року проведено 428 відкритих електронних аукціонів з продажу активів банків, що ліквідуються, із них 29 – результативні аукціони з реалізацією активів на загальну суму понад 35 млн грн. Решта торгів не відбулися через відсутність учасників, зацікавлених у купівлі майна.

Зокрема, успішно завершилися аукціони з продажу активів шести банків, а саме: АТ АКБ «Аркада» (земельні ділянки) на суму 23,14 млн грн; АТ «Родовід Банк» (нерухоме майно; предмети нумізматики, фалеристики та активи культурної цінності; земельні ділянки; пул – автомобілі та основні засоби; комп’ютерна та офісна техніка) на суму 8,5 млн грн; АТ «ВТБ Банк» (нерухоме майно, земельні ділянки, іпотека, транспорт) на суму 2,04 млн грн; ПУАТ «Фідобанк» (пул активів – автомобілі та основні засоби) на суму 1,3 млн грн; ПАТ «ЧБРР» (нерухоме майно) на суму 98 225 грн; АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (нерухоме майно) на суму 41 057 грн.

Станом на 1 травня 2021 року за результатами 29 успішних аукціонів отримано оплату за 10 лотами на загальну суму 3,5 млн грн, за сьома з них уже укладено договори купівлі-продажу активів. Окрім цього, протягом квітня від безпосереднього продажу активів фізичним та юридичним особам виручено 460 189 грн.

У Фонд гарантування зауважують, що всі кошти, отримані від продажу активів, Фонд спрямовує на розрахунки з кредиторами неплатоспроможних банків.

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Як повідомляв Укрінформ, неплатоспроможні банки, що перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів, у січні-березні 2021 року спрямували на погашення вимог своїх кредиторів 324,66 млн грн.

Загалом станом на 1 квітня 2021 року задоволено вимог кредиторів неплатоспроможних банків на загальну суму 52 639,45 млн грн, з яких 15 776,93 млн грн погашено забезпеченим кредиторам, в т.ч. 14 547,00 млн грн – НБУ (включно за рахунок звернення стягнення на предмет застави та майна поручителів).