СБУ викрила нелегальний нафтопереробний завод

СБУ заблокувала на Дніпропетровщині масштабну схему з промислового виробництва і збуту контрафактного пального.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ, передає Укрінформ.

За оперативною інформацією, щодня ділки виробляли оптові партії дизпалива сумнівної якості на мільйони гривень.

Для виробництва контрафакту троє організаторів схеми облаштували нелегальний нафтопереробний завод. Готову продукцію ділки збували через логістичні центри на територіях Дніпропетровської та Полтавської областей.

Також для реалізації фальсифікованого дизпалива учасники схеми використовували афілійовані АЗС, що працювали без відповідних дозвільних документів і ліцензій.

Під час обшуків за місцями виготовлення, зберігання і продажу паливно-мастильних матеріалів правоохоронці виявили: понад 160 тонн контрафактного пального; промислове технологічне обладнання; печатки і штампи афілійованих комерційних структур; фінансово-господарську документацію та чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність.

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У межах кримінального провадження за ст. 227 (умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.