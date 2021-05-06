ДТЕК завершив буріння нової високодебітної свердловини

Компанія «ДТЕК Нафтогаз» завершила буріння нової високодебітної свердловини і отримала приплив понад 460 тис. кубометрів газу на добу.

Як передає Укрінформ, про це повідомили на сайті компанії.

«ДТЕК Нафтогаз завершив буріння свердловини №79 глубиною 5450 м на Семиренківській ліцензійній ділянці і отримав приплив понад 460 тис. куб. м газу і 120 т. конденсату на добу», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що свердловина була пробурена за 136 днів, у планований строк. Використання даних 3D геомеханічного моделювання і правильно підібраного бурового розчину дозволило знизити ризики буріння та підвищити якість розкриття продуктивних пластів.

Виявити неосвоєну зону родовища, в межах якої пробурена розвідувальна свердловина, дозволив інноваційний комплекс геологорозвідувальних робіт, що включає як сучасні геологічні дослідження, так і нові технології обробки геофізичної інформації. Результати робіт допомогли деталізувати геологічну та гідродинамічну моделі родовища і підтвердити перспективи подальшого освоєння ділянки.

Як повідомляв Укрінформ, компанія «ДТЕК Нафтогаз» за 2020 рік видобула 1,84 млрд кубометр природного газу, що на 11% перевищило показник попереднього року. ДТЕК Нафтогаз завдяки впровадженню новітніх технологій з 2015 по 2020 рр. видобув додатково 1,5 млрд кубометрів газу.

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ДТЕК Нафтогаз - операційна компанія, що відповідає за нафтогазовий напрямок у структурі енергетичного холдингу ДТЕК (входить в компанію SCM). До портфеля активів входять компанії «Нафтогазвидобування» і «Нафтогазрозробка», що здійснюють розвідку та видобуток вуглеводнів на трьох ліцензійних ділянках у Полтавській та Харківській областях.