Цьогоріч стрес-тестування проходитимуть 30 банків

Національний банк затвердив методологію стрес-тестування 30 банків у 2021 році, яке розпочинається в травні.

Як передає Укрінформ, про це провідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що стрес-тестування – це один із етапів оцінки стійкості банків. Цього року його мають пройти 30 установ, на які припадає понад 93% активів банківської системи. Стрес-тестування дасть змогу детально проаналізувати стан сектору після кризового 2020 року та визначити стійкість банків до можливих несприятливих подій у майбутньому.

Стрес-тестування розпочнеться в травні.

За результатами стрес-тестування для банків буде визначено необхідний рівень достатності капіталу, що дасть змогу убезпечити його від порушення нормативних вимог та неплатоспроможності навіть за кризових умов.

Підходи до стрес-тестування банків визначено рішенням Правління Національного банку України від 30 квітня 2021 року № 177-рш «Про внесення змін до деяких розпорядчих актів Національного банку України», яке набрало чинності в день його ухвалення.

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Як повідомляв Укрінформ, Національний банк із 2018 року розпочав проведення оцінки стійкості банків, яка передбачає, зокрема, проведення стрес-тестування для окремо визначеного Національним банком переліку банків. Під час стрес-тестування визначаються оціночні показники фінансової звітності банку (балансу та звіту про прибутки й збитки) та необхідний рівень капіталу на три роки після звітної дати за базовим та несприятливим макроекономічними сценаріями.