Ціни на нафту помірно зростають

Ціна на нафту на торгах у четвер, 6 травня, помірно зростає на тлі оприлюднених напередодні даних Міненерго США про зниження запасів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє сайт Investing.com.

"Ціни на нафту еталонних марок помірно підвищуються під час торгів у четвер, продемонструвавши різноспрямовані зміни за підсумками попередніх торгів. Дані Міненерго США, оприлюднені напередодні, засвідчили зниження запасів нафти в країні минулого тижня на 7,99 млн барелів. Це максимальне падіння з січня", - йдеться у повідомленні.

Вартість липневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures на 8:23 за Києвом у четвер становить $ 69,10 за барель, що на $0,14 (0,2%) вище за ціну на час закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у середу ці контракти подорожчали на $0,08 (0,1%) - до $68,96 за барель.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на червень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) на цей час зросла на $0,07 (0,11%) - до $65,70 за барель. У середу вартість цих контрактів зменшилася на $0,06 (0,1%) - до $65,63 за барель.

Водночас запаси бензину в США зростають п'ятий тиждень поспіль, а попит на бензин скоротився на 10 тис. барелів за добу (б/д) - до мінімальних за останні шість тижнів 8,86 млн б/д. Попит на дистиляти знизився на 5% - до 4,13 млн б/д.