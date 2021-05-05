Укртрансгаз отримав за квартал ₴1,3 мільярда доходу

У першому кварталі 2021 року АТ "Укртрансгаз" отримало чистий дохід у 1,3 млрд грн; це на 23% більше, ніж рік тому.

Як передає Укрінформ, про це повідомив у Фейсбуці т.в.о. генерального директора Укртрансгазу Сергій Перелома.

"На жаль, ми не змогли перетнути рівень беззбитковості та отримали 30 млн грн чистого збитку. Але минулого року збиток за перші три місяці був більший у понад 540 разів – 16,3 млрд грн", - сказав керівник кампанії.

Він нагадав, що основні надходження Укртрансгаз отримує від ключового виду діяльності – зберігання природного газу. Чистий дохід за цим напрямком у першому кварталі 2021 року становив 1,1 млрд грн, що на 9% вище за минулорічний показник.

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Як повідомлялось, за підсумками 2020 року Укртрансгаз зменшив збитковість порівняно з 2019 роком у 9 разів. Чистий збиток компанії торік становив 2,6 млрд грн.

На 1 квітня 2021 року запаси природного газу в підземних газосховищах становили 15,82 млрд кубометрів. Це на 1% перевищує показники минулого року та є найвищим рівнем заповненості українських ПСГ щонайменше з 2010 року.