Продаж нових комерційних авто у квітні зріс майже у 2,5 раза – експерти

Продаж нових комерційних авто у квітні зріс майже у 2,5 раза – експерти

Укрінформ
В Україні у квітні 2021 року було зареєстровано 1266 нових нових комерційних автомобілів, що майже у 2,5 раза більше, ніж за аналогічний період торік. 

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Асоціація автовиробників України (Укравтопром).

Зазначається, що відносно березня 2021 року у квітні попит на нові комерційні авто зріс на 8%

Найпопулярнішою маркою серед придбаних у квітні нових комерційних авто стала Renault: минулого місяця було зареєстровано 261 машини цієї марки, що на 88% більше, ніж за аналогічний період 2020 року.

На другому місці за популярністю опинилась Fiat (152 реєстрацій; на 162% більше).

Третє місце посіла марка МАЗ, 97 комерційних авто цієї марки було зареєстровано у квітні 2021 року, що на 439% більше ніж у квітні 2020 року.

На четвертому місці опинилась марка Peugeot: 88 реєстрацій, що у 2,5 рази більше ніж у квітні 2020 року.

Також до п’ятірки лідерів потрапила ще французька марка Citroen, 86 автомобілів якої було придбано в Україні минулого місяця, що на 59% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Всього з початку року в Україні було зареєстровано 4,1 тис. нових комерційних авто. Це на 55% більше у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні у першому кварталі 2021 року було зареєстровано 2,8 тис. нових вантажних та спеціальних автомобілів, що майже на третину більше, ніж за аналогічний період торік.

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