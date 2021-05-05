«Гарантований покупець» виставляє на аукціон «зелену» електроенергію серпня

Державне підприємство "Гарантований покупець" ініціює проведення 11 травня 2021 року аукціону з продажу відновлювальної електроенергії на ТБ "Українська енергетична біржа".

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті підприємства.

Зазначається, що до продажу пропонується "зелена" електроенергія з періодом постачання серпень 2021 року. Традиційно Гарантований покупець виставляє на продаж декілька продуктів: блочні заявки для денних годин доби (08-18, 09‑17, 10‑16, 11-15 та 12-14 години). Під час торгів пакети лотів різних розмірів будуть формуватись послідовно – від 1 до 50 МВт-годин – з метою задоволення попиту учасників аукціону.

За кожним з пакетів лотів торги будуть починатись зі стартової ціни.

Торги відбудуться 11 травня 2021 року об 10:00 на ТБ "Українська енергетична біржа".

Як повідомляв Укрінформ, 5 жовтня 2020 року вперше в історії України, за ініціативи державного підприємства "Гарантований покупець", відбувся продаж "зеленої" електроенергії на біржовому аукціоні.