НБУ надав рефінансування двом банкам на 110 мільйонів гривень

Національний банк України 30 квітня 2021 року надав рефінансування двом банкам на 110 млн гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що 30 квітня 2021 року відбувся кількісний тендер з рефінансування банків строком до 84 днів, за результатами якого задоволено заявки 2-х банків на суму 110,0 млн грн за процентною ставкою у розмірі 7,50% річних.

Згідно з даними НБУ, рефінансування отримали: АТ "МІБ" – 50 млн грн, АТ "Банк Авангард" – 60 млн грн.

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк України 23 квітня 2021 року надав рефінансування чотирьом банкам на 203,6 млн гривень.