Минулого тижня банки видали доступних кредитів на ₴2,4 мільярда - Мінфін

За минулий тиждень уповноважені банки видали 696 кредитів на загальну суму 2,4 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Загалом від моменту старту державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» уповноважені банки видали 15 064 кредити на загальну суму 38,2 млрд грн.

З них 16,250 млрд грн були видані на рефінансування попередньо отриманих кредитів; 5,292 млрд грн підприємці отримали на інвестиційні цілі, 16,648 млрд грн - як антикризові кредити.

Згідно з інфографікою на сайті міністерства, до першої десятки банків банків, що реалізують державну програму «Доступні кредити 5-7-9%», входять ПриватБанк, Ощадбанк, Райффайзен Банк Аваль, Укргазбанк, ПУМБ, Кредобанк, Банк Львів, ПроКредит Банк, Креді Агріколь Банк та Укрексімбанк. За кількістю укладених кредитних договорів лідирує ПриватБанк (4 910 договорів), за обсягом виданих кредитів - Райффайзен Банк Аваль (7 408 млн грн).

На сьогодні Фонд розвитку підприємництва уклав угоди про співробітництво з 29 банками.

Як повідомляв Укрінформ, урядова програма "Доступні кредити 5-7-9%" стартувала 1 лютого 2020 року. Надання однієї з трьох можливих ставок за кредитом у межах цієї програми залежить від розміру бізнесу позичальника та терміну його діяльності.

У квітні минулого року Кабінет Міністрів розширив державну програму "Доступні кредити 5-7-9%" на бізнес із річним доходом у 100 млн грн, тоді як раніше сума обмежувалася 50 млн грн. Також уряд збільшив максимальну суму кредиту за програмою із 2 млн грн до 3 млн грн.