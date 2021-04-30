Україна за пів року відкрила 8 нових експортних ринків

В Україні за останні шість місяців для вітчизняних експортерів відкрито 8 нових ринків та перепогоджено 63 товарні позиції в 11 державах та міжнародних економічних організаціях.

Як передає Укірнформ, про це заявила голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Владислава Магалецька, повідомляє пресслужба Держпродспоживслужби.

Зазначається, що за шість місяців було відкрито ринки Японії, Лівії, Аргентини та Лівану відкриті для українських виробників молока та молочних продуктів. Ефіопія стала відкритою для українських виробників яєць, Сербія – для українського тваринного білка, ОАЕ – для великої рогатої худоби. До Литви тепер можна експортувати арахнідів для потреб захисту рослин.

«Важливим пріоритетом для нас є робота з відкриття нових ринків для експорту української продукції. Адже це нові робочі місця для українців та доходи до державного бюджету від сплати податків», - заявила Магалецька.

За інформацією відомства, 63 товарні позиції в 11 державах та міжнародних економічних організаціях перепогоджені. Мова йде, в першу чергу, про країни СНД, з якими з 13 квітня 2021 року діють нові правила торгівлі через втрату чинності Угоди про співробітництво в галузі ветеринарії, що була підписана ще у 1993 році. Через зміни умов торгівлі перепогоджені документи з Сінгапуром та Південною Кореєю.

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Зазначається, що також забезпечено проведення аудиту Європейської Комісії з метою оцінки офіційного контролю над виробництвом та сертифікацією молока та молочних продуктів, призначених для експорту до Європейського Союзу. Також проведено роботу для визнання Європейським Союзом зонування України за високопатогенним грипом птиці, завдяки чому з 20 березня вдалося відновити експорт продукції птахівництва до ЄС.

Також наразі триває робота по відкриттю інших експортних ринків. Серед найбільш перспективних для експортерів країн – країни ЄС, Китай, Сінгапур, Індія, В’єтнам, ПАР та Індонезія.